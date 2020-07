Lautaro si è perso, Lukaku da record: LuLa a metà e l’Inter dice addio al sogno scudetto

Una LuLa a metà. Se Romelu Lukaku ha continuato a trascinare l’Inter anche dopo la ripresa del campionato, Lautaro Martinez è rimasto nel limbo forse con la testa distratta dalle tante voci di mercato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tandem d’attacco che ha trascinato l’Inter nella prima parte di stagione si è inceppata sul più bello. E’ vero che Conte ha ritrovato un grande Sanchez ma la LuLa è stata per tanto tempo l’arma in più dei nerazzurri nella volata scudetto.

Qualcosa è cambiato da Inter-Cagliari, con l’espulsione del Toro che ha segnalato l’inizio della crisi di nervi del centravanti argentino. Il lockdown sembrava aver rimesso in pista Lautaro, tanto che lui e Lukaku sono tornati a segnare insieme nel giorno della ripresa contro la Samp, poi la coppia ha avuto un calo fisiologico e il Toro si è via via smarrito, crollando nella sfida col Bologna, quando il suo errore dal dischetto ha aperto alla rimonta della squadra di Mihajlovic.

Intanto l’attaccante belga è tornato a riprendersi la titolarità dal dischetto, segnando il sesto rigore su sei tentativi e realizzando il 13esimo gol in trasferta al primo anno di A: nessuno come lui nella storia.

