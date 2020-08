Lautaro super, anche Higuain lo incorona: “Può essere il mio erede”. Poi l’opinione sul futuro di Messi

È stato Lautaro Martinez il grande protagonista della semifinale di Europa League fra Inter e Shakhtar Donetsk. L’attaccante nerazzurro ha infatti realizzato una doppietta, oltre ad aver servito uno splendido assist per la rete di Lukaku, che ha chiuso definitivamente i giochi.

L’attaccante è stato incoronato anche dal connazionale Gonzalo Higuain, che intervenuto all’interno di un programma su Fox Sport Argentina ha affermato: “Può essere il mio erede, ha grandi capacità per dimostrarlo”.

Il centravanti si sofferma poi sulla particolare situazione vissuta da Lionel Messi al Barcellona: “Non so cosa sta vivendo in questo momento. Sicuramente è un momento difficile, drammatico, in un club nel quale ha ottenuto tanto. È una domande che dovreste fare a lui, non lo conosco così profondamente da poterti dire cosa sta pensando. Solo lui può risponderti. Spero che prenda la decisione che sente sia la migliore“.

Poi una conclusione con un paragone sui diversi campionati: “La Premier non ha niente a che vedere con la Liga, io l’ho sofferta molto. Sembra quasi che se l’arbitro fischia un fallo sta male. Molto dinamico, non si coprono come in Spagna, sono armadi. Non so come ci si troverebbe Messi. Ovviamente essendo un giocatore di altro livello, non credo che avrebbe difficoltà ma è diverso”.

