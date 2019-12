Lautaro tra emozioni e vita privata: “I tifosi ti amano senza conoscerti. Agustina? Vogliamo dei figli”

Lunghissima l’intervista concessa da Lautaro Martinez alle pagine de La Repubblica. Dopo aver analizzato a fondo i ricordi d’infanzia e le sensazioni dettate dalla nuova avventura in nerazzurro, il Toro ha scelto di confessare al quotidiano anche il suo lato più privato, raccontando la relazione con Agustina e spiegando le emozioni dettate dagli incontri con i tifosi.

AGUSTINA – “Agustina mi rispetta. E’ con me nei momenti bui e in quelli buoni, mi fa sentire forte. Non ho dubbi su di lei nè su di noi. Le foto le guardi pure chi vuole. Figli? Li vogliamo tantissimo, ne abbiamo parlato, ma è troppo presto. Abbiamo un cane e per ora va bene così. Siamo giovani, dobbiamo crescere insieme. La famiglia è una cosa seria”

AUTOGRAFI E SELFIE – “Più che allo specchio sono felice per strada, in Argentina e a Milano, città che amo. Essere fermati dai tifosi è una sensazione che devi provare di persona. Ti vogliono bene senza conoscerti, solo perché hai buttato la palla in porta. Ti fa capire quanto il calcio sia importante per la gente, soprattutto per i bambini: è quello che mi emoziona di più”

PUNTI FORTI E DEBOLI – “Il nostro punto di forza è la mentalità. L’hanno dimostrata i compagni chiamati a sostituire gli infortunati. Non avevano giocato molto ma erano pronti: è segno che il gruppo c’è. Dobbiamo migliorare nella concentrazione e nella furbizia nel chiudere le partite. La strada è giusta ma dobbiamo maturare”

