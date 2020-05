Lautaro ed un trasferimento da record: se venisse pagata la clausola, sarebbe l’argentino più caro di sempre

“Lautaro sì o Lautaro no? Questo è dilemma“. No, niente Shakespeare: dev’essere questa la domanda più in voga nella Barcellona blaugrana da diversi mesi a questa parte. Al di là delle valutazioni intrinseche sul giocatore, opinabili da compagine a compagine, spunta una certezza: se i catalani dovessero pagare la clausola rescissoria dell’ex Racing, il Toro sarebbe l’argentino più pagato di sempre.

Come riportato dal quotidiano argentino Olé, infatti, gli eventuali 111 milioni sborsati dal Barcellona sarebbero la cifra più alta mai investita per un calciatore dell’Albiceleste. Al momento, il primo posto è occupato dal trasferimento di Gonzalo Higuain dal Napoli alla Juventus: 90 milioni di euro per strappare il Pipita dai partenopei. Al secondo ed al terzo gradino del podio, si trovano due casi atipici: Angel Di Maria occupa entrambe le posizioni, con i 75 milioni del suo passaggio al Manchester United ed i 63 sborsati dal PSG per portarlo via dall’Old Trafford.

Nella classifica, troviamo un altro ex bomber nerazzurro: è Hernán Crespo, passato dal Parma alla Lazio nel 2000 per 58 milioni di euro. Fu il trasferimento più costoso di sempre per soli 13 giorni: venne superato da un altro ex Inter, il portoghese Figo, pagato 60 milioni dal Real Madrid per strapparlo proprio al Barcellona.

