Lazaro ad un passo dal Newcastle: l’esterno ha superato le visite mediche

Manca solo l’annuncio e poi Valentino Lazaro sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle. L’esterno dei nerazzurri, in uscita dall’Inter dopo sei mesi in cui ha faticato a lasciare il segno, ha firmato il contratto che lo legherà agli inglesi. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio sul proprio sito che anticipa il lieto fine dell’affare.

Visite mediche superate da parte dell’esterno austriaco che si unirà al club di Premier League in prestito. 1,5 milioni ai nerazzurri già a gennaio e 23,5 milioni come diritto di riscatto in favore del Newcastle per Lazaro. Dopo l’acquisto di Victor Moses, la Beneamata cede in prestito l’esterno ex Hertha Berlino, arrivato a Milano in estate ma già lontano da Appiano Gentile.

