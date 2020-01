Lazaro al Newcastle, l’agente spiega il no al Lipsia: “Non è stata una decisione semplice, abbiamo scelto…”

Valentino Lazaro è pronto a iniziare una nuova avventura professionale in Premier League, al Newcastle per l’esattezza. L’esterno austriaco, che non ha convinto Antonio Conte in questi primi mesi in nerazzurro, si trasferisce in prestito nel club inglese dopo che su di lui era forte l’insistenza del Lipsia.

A riguardo, ha parlato l’agente del giocatore Max Hagmayr che, come riportato da Sky Sport Austria, ha spiegato il perché della decisione di andare in Inghilterra. Ecco le sue parole: ““La decisione non era semplice e non è stata una decisione contro il Lipsia, ma in favore della Premier League”.