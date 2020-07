INTERISTI ON THE ROAD – Valentino Lazaro partecipa al poker del Newcastle in casa del Borunemouth: sua la rete finale delle Magpies

L’Inter gioca e si diverte col Brescia, e intanto – oltre il Canale della Manica – c’è anche un calciatore austriaco, di proprietà dei nerazzurri e che oggi milita in prestito al Newcastle United, che fa lo stesso. Nel suo caso, ai danni del Borunemouth: si tratta di Valentino Lazaro, esterno che l’Inter ha prelevato l’estate scorsa dall’Hertha Berlino ma che non è mai esploso con la maglia dei nerazzurri. Proprio nella giornata di oggi, le sue Magpies hanno battuto per 1-4 le Cherries, e Lazaro – subentrato a gara in corso – è stato protagonista con un gol.

Porta la sua firma, infatti, la rete del momentaneo 0-4 dei bianconeri, dopo che gli stessi si erano portati sullo 0-3 grazie alle reti di Dwight Gayle (quinto minuto), Sean Longstaff (30esimo) e Miguel Almiron (57esimo). La rete di Lazaro – segnata al 77esimo – non ha fatto altro che aumentare il divario tra le forze in campo: tra, cioè, un Newcastle tranquillamente salvo e un Bournemouth che vede vicinissima la retrocessione. Inutile la rete finale, quella dell’1-4, messa a segno da Dan Gosling al 94esimo.

