Lazaro: “In estate deciderò io cosa fare, potrei anche restare in Premier”

Dopo soli 6 mesi passati con la maglia nerazzurra in cui ha trovato pochissimo spazio Valentino Lazaro ha lasciato l’Inter per trasferirsi in prestito al Newcastle. L’ex Hertha Berlino dopo l’ufficialità del suo trasferimento nel club inglese ha parlato ai microfoni di Kronenzeitung della sua decisione: “Alla fine dipendeva da me prendere una decisione. Mi sono preso del tempo con il mio agente per soppesare cosa sarebbe stato meglio per me. Se andare al Newcastle o al Lipsia. Di tutte le proposte queste due erano le più interessanti. Volevo provare a fare il passo in Premier League, è una cosa speciale, mettersi in mostra nel miglior campionato del mondo. Sono super contento e voglio da qui all’estate giocare più partite possibili”.

Sull’eventualità di un possibile ritorno all’Inter, l’esterno austriaco non ha escluso l’ipotesi: “L’Inter ha offerto al Newcastle questa opzione, io però non volevo lasciarla nel contratto. La decisione in merito a cosa succederà in estate la prendo solo io. Conte spera che io ritorni a Milano rafforzato da questa esperienza. Può anche essere che rimanga al Newcastle, e che un giorno richiami l’attenzione di altri club della Premier League. Credo proprio che la Premier League, nel caso in cui io facessi buone prestazioni, avrebbe un altro peso per Antonio Conte rispetto alla scelta di ritornare in Germania. In Inghilterra sei più in mostra”.

