Lazaro: “Il club ci ha messo alla gogna chiedendoci il taglio del 30% dello stipendio, non si fa così”

L’ex esterno dell’Inter Valentino Lazaro, ora in prestito al Newcastle, si è detto contrariato dal modo in cui il club ha chiesto ai giocatori di decurtarsi lo stipendio. “I club ci hanno chiesto di decurtare il 30% dello stipendio, senza condizioni, e dopo appena due giorni eravamo già stati messi alla gogna – ha detto il giocatore alla Bild -. È stato come se ci avessero puntato una pistola”.

“Secondo me questo non è il modo corretto di affrontare la questione. Noi vogliamo aiutare, ma preferiamo dare direttamente i soldi a chi ne ha bisogno, agli ospedali o alle associazioni. Dovrebbe essere il club a farsi carico dei propri dipendenti in difficoltà. Sia noi del Newcastle che di altre squadre stiamo aiutando devolvendo parte del nostro salario. E non dobbiamo dimenticare che le alte tasse che paghiamo già sostengono in modo concreto il sistema sanitario inglese”, ha concluso Lazaro.

