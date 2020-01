Lazaro nel mirino del Newcastle, Bruce conferma: “Non faccio nomi, ma cerchiamo qualità”

L’Inter non si muove solo con operazioni in entrata ma anche in uscita. Tra questi c’è anche Valentino Lazaro, l’esterno austriaco che non ha convinto Antonio Conte in questi mesi ed è stato messo ai margini del progetto tecnico. Su di lui sembra esserci il forte interesse del Newcastle, club di Premier League.

A riguardo, il tecnico dei Magpies Steve Bruce, ha risposto così alle domande sul giocatore in conferenza stampa, confermando l’interesse: “Non voglio parlare di nomi in particolare, ma in generale posso confermare che cerchiamo profili in grado di migliorarci. Ci serve qualità, non quantità”.

