Lazaro viaggia spedito verso il Newcastle: agente in Inghilterra per trovare intesa sull’ingaggio

Dopo l’ufficialità di Ashley Young, l’Inter continua a lavorare sul mercato per dare a Conte i rinforzi richiesti, con un occhio sempre all’Inghilterra. I nerazzurri stanno infatti lavorando alla cessione di Valentino Lazaro sulla quale è piombato di prepotenza il Newcastle nella giornata di ieri.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’agente dell’esterno austriaco si trova proprio a Newcastle per trovare l’intesa sull’ingaggio dopo che i due club hanno trovato l’accordo per la cessione con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Nel caso la cessione andasse in porto, Marotta e soci sarebbero pronti a chiudere per Victor Moses in entrata dal Fenerbache che ha ricevuto l’ok del Chelsea (detentrice del cartellino) per girarlo in prestito all’Inter.

