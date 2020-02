Serie A, la Lazio batte il Bologna ed è prima in classifica (con delle gare in più): a segno Alberto e Correa

La Lazio vince 2-0 e si porta – momentaneamente – a +2 sulla Juventus (con una partita in meno) e a +8 sull’Inter (con due partite in meno). I biancocelesti hanno avuto la meglio sul Bologna di Sinisa Mihajlovic per due reti a zero, timbrate da Luis Alberto (18esimo minuto) e Correa (21esimo minuto). Un uno-due micidiale che non ha lasciato scampo ai felsinei, che pure hanno cercato il contrattacco e che nel corso della partita si sono visti annullare due gol, con Denswil e Tomyasu. Lazio capolista, dunque, in una classifica tuttavia scombussolata dai tanti rinvii di questi ultimi due weekend.