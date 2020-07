Lazio-Brescia 2-0, Correa e Immobile tengono agganciati i biancocelesti alla corsa per il secondo posto

Si prospetta un’ultima giornata di fuoco per giocarsi il secondo posto in classifica: Inter, Atalanta e Lazio sono racchiuse in un solo punto in classifica e lo scontro diretto di Bergamo sarà lo spartiacque fondamentale.

Dopo la vittoria delle due squadre nerazzurre nella giornata di ieri, quest’oggi la Lazio ha sconfitto il Brescia con il punteggio di 2-0: a decidere l’incontro dell’Olimpico sono stati i gol di Correa nel primo tempo e di Immobile nella ripresa (a una sola rete dal record di Higuain). Ora i biancocelesti attendono il Napoli sabato sera, in contemporanea con Atalanta-Inter.

