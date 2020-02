Lazio, Cataldi avvisa l’Inter: ”Ci stiamo preparando nel migliore dei modi. Scudetto? Ne parliamo dopo domenica”

Danilo Cataldi, centrocampista 25enne della Lazio, raggiunto dai microfoni dell’emittente radiofonica dedicata ai biancocelesti Lazio Style Radio, ha parlato del momento della squadra di Simone Inzaghi, soffermandosi in particolar modo sulla sfida scudetto di domenica sera all’Olimpico contro l’Inter.

Ecco le sue parole: “Abbiamo il miglior centrocampo in Italia se ci contano gli undici titolari. Sarà sicuramente una partita bella da giocare e da vivere. Di sicuro la stiamo preparando nel migliore dei modi”.

Sulla sempre crescente scia di entusiasmo creatasi all’interno della tifoseria laziale sulla scorta delle prestazioni vincenti e convincenti dei ragazzi di Inzaghi, invece Cataldi si esprime così: “La pressione in sé potrebbe essere una cosa positiva che si può gestire, l’importante è che non ci sia ansia. La pressione in sé fa bene. Scudetto? Magari ne riparliamo dopo domenica. C’è tanta soddisfazione e questo fa piacere.”

