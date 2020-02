Lazio-Inter, Bucchioni non dà colpe a Conte: “Logico aspettarsi di più, ma i due gol sono imbarazzanti”

Vince la Lazio, ma in casa Inter non è tutto da buttare. Prestazione non brillantissima, è vero, ma la gara è stata decisa più dagli episodi che da una supremazia schiacciante dei biancocelesti. E le critiche ad Antonio Conte sono respinte al mittente dal giornalista Enzo Bucchioni che ai microfoni di Radio Sportiva risponde alle domande dei tifosi e commenta: “Il progetto Inter è nato pochi mesi fa, è il più giovane rispetto a Lazio e Juve. Stasera avrei fatto giocare Eriksen, che ha qualità superiore. Era logico aspettarsi qualcosa di più dall’Inter, c’è qualcuno che ha tirato tanto la carretta. La squadra appare un po’ stanca, ci sta un momento di difficoltà. Ci sono ancora 14 partite e la squadra è in corsa. Ho sentito spesso Conte fare autocritica, prendere due gol come quelli dell’Inter è imbarazzante e non ha colpa lui. Il suo lavoro pagherà”.

Bucchioni poi si sofferma sul criticatissimo Padelli: “L’Inter ha sbagliato a non aver preso un secondo portiere di alto livello. Padelli non gioca da 2 anni, non può recuperare la reattività in poche partite. Incertezze, paura, è come se non avesse fiducia”. E nelle sue pagelle sul turno di Serie A ci va giù pesante: “Per l’occasione è stato istituito il premio Padelli che ogni anno andrà al peggior secondo portiere della serie A. Intanto a Padelli voto 2”.

