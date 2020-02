Lazio-Inter, Candreva all’intervallo: “Affrontiamo una squadra forte: fondamentale restare concentrati”

Una traversa di Milinkovic-Savic nella prima parte di match e un lampo di Lukaku tra i difensori biancocelesti prima del gran gol del vantaggio siglato da Young. Queste le occasioni più calde del primo tempo dell’Olimpico, con l’Inter avanti sulla Lazio per 1-0. All’intervallo, Antonio Candreva ha analizzato il primo tempo della sfida al vertice ai microfoni di Sky Sport prima del riposo: “Un gol che può darci coraggio? In realtà non ne abbiamo bisogno: sappiamo che affrontiamo una squadra forte e dobbiamo restare concentrati ancora per 50 minuti. Dobbiamo continuare a fare la nostra partita: gara ancora aperta, conosciamo la forza del nostro avversario”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!