Lazio-Inter, Carrizo: “L’Inter è come una famiglia. Conte e Inzaghi, ecco le differenze”

Mancano poco meno di 48 ore al fischio d’inizio del big match Lazio-Inter, snodo fondamentale per la lotta scudetto. I biancocelesti infatti stanno disputando una stagione straordinaria, ben al di sopra delle aspettative, e sono ad un solo punto dalla coppia di testa formata da Inter e Juventus. Intervistato in esclusiva da Cittàceleste.it, il doppio ex Juan Pablo Carrizo ha detto la sua sul match dell’Olimpico. Ecco le sue parole: “Mi aspetto una partita molto combattuta, perchè la posta in palio è altissima. Le due squadre si stanno giocando lo scudetto. Non chiedetemi chi tifo tra Inter e Lazio, è come scegliere tra mamma e papà.”

FAVORITA – “Difficile dire chi sia favorita tra le due perchè sono due squadre molto consapevoli e sanno bene quanto sia importante questa gara. Calcolando che la Lazio gioca in casa, questo potrebbe rappresentare un vantaggio per i biancocelesti. La sconfitta dell’Inter contro il Napoli? A volte ti può capitare una giornata storta. Non credo sia il caso di preoccuparsi.”

INZAGHI VS CONTE – “Conte è un allenatore molto intelligente e molto esperto, capace di scoprire i punti debole dell’avversario. Simone ha dimostrato con i fatti di essere un allenatore di livello. Sarà una gara dì strategia. Per fortuna sono dall’altra parte e sicuramente mi godrò lo spettacolo.”

IMMOBILE E LUKAKU – “Ciro Immobile non lo scopriamo adesso: già si era rivelato ai tempi del Torino. Aveva dimostrato di essere un bomber con la B maiuscola. Lui è stato sicuramente, insieme ai suoi compagni, uno dei principali artefici di questa posizione in classifica. Su Lukaku non avevo dubbi circa il suo potenziale, ma i numeri parlano da soli: 18 rete in 25 partite. Un debutto in Serie A semplicemente pazzesco!”

LOTTA SCUDETTO – “Per il bene del calcio, mi auguro che tutte tre riescano a continuare così fino alla fine. Ci guadagnerà lo spettacolo e ci terrà tutti attaccati alle tv.”

PRIMO RICORDO IN NERAZZURRO – “All’Inter è stato diverso a livello emozionale: ti trasmettono i valori di una famiglia. E proprio questo è stato ciò che ho cominciato a fare. Non a caso, appena arrivato a Milano, ho avuto la mia prima bimba. Indossare quella maglia e difendere la porta nerazzurra è stato qualcosa di straordinario.”

