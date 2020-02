Lazio-Inter, de Vrij beccato dai quotidiani: “Il rigore non è il peccato più grande, i fischi lo condizionano”

E’ stata probabilmente la partita più brutta della stagione quella di ieri sera tra Lazio e Inter per Stefan de Vrij, anche se tra i suoi compagni di squadra c’è ha saputo far decisamente peggio. Tra i migliori fino all’episodio del rigore causato per spinta ad Immobile, il difensore olandese ha pian piano perso la concentrazione, travolto infine dai fischi dei suoi ex tifosi ancora scottati – a quasi due anni di distanza – da quel rigore provocato a maglie inverse ma sempre nella stessa area dell’Olimpico. Vediamo come i principali quotidiani sportivi hanno giudicato la sua gara complessivamente:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – Primo tempo da dominatore, gigante tra i fischi. Ma la ripresa è un incubo. E il rigore non è il peccato più grave, Immobile per due volte gli fila via davanti agli occhi.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Al primo tocco di pallone capisce cosa lo aspetta: 90’ di fischi dei suoi ex tifosi. E’ il segnale di una beffa imminente. Quei fischi gli ricordano il famoso fallo da rigore su Icardi, che costò la Champions alla Lazio quando aveva già firmato per l’Inter. Stavolta il fallo da rigore lo commette da interista sul capitano della Lazio.

TUTTOSPORT 5 – Visti i fischi, avrebbe fatto bene a presentarsi con il paraorecchie. Per la legge del contrappasso, al suo ritorno all’Olimpico commette un altro fallo da rigore, stavolta su Immobile, nella stessa area del fallo su Icardi che a queste latitudini non gli hanno ancora perdonato.

