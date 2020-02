Lazio-Inter è nella storia: per la prima volta in Serie A due squadre alla 24a con 107 punti!

Lazio-Inter è già nella storia. Come riporta Opta, la gara dell’Olimpico tra, rispettivamente, la seconda e la terza di campionato rappresenta il primo caso nella storia della Serie A in cui due squadre, alla 24esima giornata, si affrontano con 107 punti (54 Inter, 53 Lazio) all’attivo in totale. Il caso precedente e più vicino a questo risale al 2017/18 quando si affrontarono Napoli e, ancora, la Lazio, che accumularono 106 lunghezze.

