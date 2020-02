Lazio-Inter, il doppio ex Rocchi: ”La classifica parla chiaro, entrambe vorranno il massimo. Su Conte…”

Tommaso Rocchi, ex attaccante di Lazio e Inter, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, durante il programma Maracanà, per presentare il big match dell’Olimpico in programma domenica tra le due squadre.

Ecco le sue parole: “E’ uno scontro importante, perché è inutile nasconderlo. La classifica parla chiaro. Ad oggi ci sono tre squadre che sono lì davanti e gli scontri diretti sono importanti. Il fatto che l’Inter abbia perso con il Napoli non penso che cambi la voglia della squadra. Prevedo una partita bella, impegnativa per entrambe. Tutte e due vorranno ottenere il massimo”.

La stagione degli uomini di Inzaghi: “Ha una buonissima squadra, sta facendo qualcosa di molto importante. Vederla lì tra le prime mi fa piacere. Ha ottenuto tutto quanto meritandolo. ha dato continuità finalmente. Può avere un vantaggio dal fatto di preparare la partita senza impegni settimanali”.

La rosa nerazzurra: “Forse ad oggi è ancora un pochino più indietro della Juventus, che è la più completa in tutti i reparti. Ma l’Inter con gli interventi di gennaio ha formato un’ottima squadra. Quando sei impegnato su più fronti e vuoi essere competitivo dappertutto, è chiaro che devi avere una rosa di livello per non abbassare mai l’obiettivo finale. Ad oggi è leggermente sotto la Juve”.

Lautaro-Lukaku contro Correa-Immobile: “Da attaccante le reputo due coppie molto complete ed affiatate. Tutti e due i giocatori di ogni coppia si affidano uno all’altro, perché hanno classifiche diverse. C’è chi va più in profondità e chi più viene incontro, e fa salire la squadra”.

