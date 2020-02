Lazio-Inter in numeri: nerazzurri leader nei duelli aerei. Lukaku e Luis Alberto gli uomini chiave

Fondamentale per il gioco di Antonio Conte, Romelu Lukaku è tra i leader dell’Inter per passaggi chiave (21), secondo in Serie A solo a Luis Alberto (25), prossimo avversario del belga in campionato. Il Corriere dello Sport punta la lente d’ingrandimento sui numeri e sulle statistiche della sfida dell’Olimpico, evidenziando così pregi e difetti delle due squadre in campo.

I nerazzurri in trasferta non hanno mai perso: 9 vittorie e 2 pareggi. Stesso numero di vittorie ma con un pari in più invece per la Lazio davanti al proprio pubblico: in caso di ko, sarebbe il primo per Conte o Inzaghi. Secondo miglior attacco del campionato per i biancocelesti alle spalle dell’Atalanta, prima con 61 gol: 53 reti per i romani, 48 invece per i milanesi sul terzo gradino del podio a livello realizzativo. Riflettori puntati anche sui duelli aerei: Inter leader nei gol di testa da inizio stagione – 16 con 3 sia per Lukaku che per Lautaro – mentre la Lazio ne ha segnati solo 4. Numeri a confronto per un match che si preannuncia ricco di emozioni. Conte ed Inzaghi si giocano una fetta di primo posto, in attesa dei mesi più caldi per provare ad accelerare definitivamente il passo.

