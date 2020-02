Lazio-Inter, info e orari della conferenza stampa di Antonio Conte

Domenica sera, alle ore 20.45, lo stadio Olimpico di Roma ospiterà la sfida al vertice tra Lazio ed Inter. Due squadre distanti in classifica un solo punto, e rispettivamente seconda e prima della graduatoria. Una gara complicata per entrambe, che cercheranno di vincere per strappare tre punti alla diretta rivale e, se possibile, anche alla Juventus, attesa però dalla semplice sfida casalinga contro il Brescia.

Lazio-Inter, data e info sulla conferenza di Conte

Tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale nerazzurro Inter.it la società ha fatto sapere che la conferenza stampa di presentazione della gara del tecnico Antonio Conte è in programma per domani, sabato 15 febbraio, alle ore 13.45. Come di consueto, sarà possibile seguirla in diretta video su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del club: www.inter.it , YouTube , Facebook e Twitter . In alternativa, qui su Passioneinter.com vi offriremo la diretta testuale aggiornata in tempo reale.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!