Lazio-Inter, Julio Cesar (Inter TV): “I portieri devono studiare bene Lukaku e Lautaro. Sono come Batman e Robin!”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l’ex portierone nerazzurro Julio Cesar ha parlato così della gara tra Lazio ed Inter che si disputerà all’Olimpico di Roma, che vedrà sfidarsi l’attuale seconda e terza in classifica, rispettivamente a tre e quattro punti di distanza dalla capolista Juventus, oggi vincente per 2-0 in casa contro il Brescia. Ecco le sue parole, soffermatesi soprattutto sulla strepitosa coppia gol dei nerazzurri.

Lukaku e Lautaro – “Sono bravissimi attaccanti, Lukaku è uno fortissimo anche fisicamente. Sono un po’ come Batman e Robin (ride, ndr). Penso che i portieri, quando si trovano di fronte attaccanti del genere, devono studiarli bene, come facevo anche io. Penso però che Inzaghi abbia fatto una riunione prima della gara per parlarne”.

