Lazio-Inter, le probabili formazioni: c’è Correa con Immobile, Eriksen parte dalla panchina

Sfida dal sapore di vetta quella che coinvolge Lazio ed Inter all’Olimpico. Questa sera i biancocelesti di Inzaghi, imbattuti in casa in campionato, ricevono i nerazzurri di Conte che in trasferta non hanno mai perso. Scontro ad alta quota tra le due formazioni, pronte a darsi battaglia per provare ad insidiare da vicino la Juventus e perché no provare a scappar via, con i bianconeri in scena questo pomeriggio in casa contro il Brescia. La Gazzetta dello Sport racconta le probabili formazioni del match con i dubbi dei due tecnici protagonisti.

Nel 3-5-2 di Conte spazio a Skriniar, Godin ed il grande ex De Vrij al centro della difesa, con Padelli confermatissimo tra i pali. A centrocampo, Candreva in vantaggio per la maglia da titolare sulla corsia di destra, con Young invece dirottato in zona mancina. Brozovic in regia, con Barella e Vecino, con l’uruguaiano dal 1′ complice l’infortunio di Sensi ed il rodaggio di Eriksen. In avanti torna in campionato la coppia Lukaku-Lautaro, con l’argentino al rientro post squalifica. Tra i biancocelesti mancherà Lulic sulla fascia sinistra, sostituito da Jony. Luiz Felipe, Acerbi e Radu comporranno il terzetto difensivo davanti a Strakosha, con Lazzari in scena sull’out di destra. Leiva, Milinkovic e Luis-Alberto in mezzo, con Immobile supportato da Correa, in vantaggio su Caicedo per l’altra maglia dell’attacco. Queste le probabili formazioni di Lazio-Inter, in un match che si preannuncia caldissimo.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Godin; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. Inzaghi

