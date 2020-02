Lazio-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi sceglie Caicedo, Conte rilancia Vecino. Torna la LuLa

In attesa di Juventus-Inter dell’1 marzo, domenica sera allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena un altro scontro diretto per lo scudetto. Lazio-Inter, infatti, sarà a tutti gli effetti una gara chiave per il primo posto, con le due squadre separate da un solo punto in classifica (nerazzurri primi, biancocelesti secondi).

In attesa del fischio d’inizio cominciano a delinearsi in maniera sempre più chiara le probabili formazioni della gara: Simone Inzaghi non avrà solo l’infortunato Lulic, ed in attacco sembra intenzionato a preferire Caicedo a Correa. Qualche problema in più, invece, per Conte: mentre è ancora out Handanovic, ieri si è fatto male nuovamente Stefano Sensi, che si aggiunge all’altro indisponibile del centrocampo Gagliardini. In mezzo riecco quindi Vecino, con Eriksen ancora in panchina, ed il ritorno, anche in campionato, della LuLa in attacco.

Lazio-Inter, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

