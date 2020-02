Lazio-Inter, Milinkovic-Savic lancia la sfida: “Loro forti, ma noi entreremo cattivi fin dall’inizio”

Intervistato dai microfoni di Sky, Sergej Milinkovic-Savic ha lanciato il guanto della sfida all’Inter di Antonio Conte. In vista del match dell’Olimpico di domenica sera, infatti, il centrocampista serbo ha ‘risposto’ a distanza agli ex compagni di squadra Stefan De Vrij e Antonio Candreva, avvertendo che la Lazio è pronta a vincere e lanciarsi ancor più verso il primo posto in classifica.

Partita – “L’Inter è una squadra forte con tanti grandi nomi. Hanno vinto un derby, però siamo in casa noi, e dal primo minuto entreremo cattivi. Vedremo come finirà, speriamo non come l’anno scorso”.

Tatuaggio – “Sicuramente se il campionato finisce come speriamo che finisca qualcosa mi faccio”.

