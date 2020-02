Lazio-Inter, Milinkovic-Savic (Sky): “Vittoria di tutta la squadra. Scudetto? Tutto è ancora aperto”

Nonostante il vantaggio del primo tempo, la prestazione complessiva dell’Inter di questa sera non è stata all’altezza delle aspettative. Il calo dei nerazzurri va ormai avanti da qualche settimana e contro la Lazio, considerati gli stimoli in termini di classifica, si doveva assolutamente cercare di dare qualcosa in più, specialmente in fase offensiva dove il feeling della coppia Lautaro-Lukaku non è stato quello di sempre.

Autore del gol che ha deciso la vittoria biancoceleste, ecco il commento di Milinkovic-Savic a fine partita ai microfoni di Sky Sport: “Non è solo la mia firma, ma ci sono anche altri ragazzi, è la firma di tutta la squadra. Siamo la famiglia e si vede sul campo, speriamo di rimanere su questa squadra. Loro non hanno giocato il primo tempo bene, ma hanno fatto gol. Poi ci siamo parlati e ci siamo detti che doveva essere la nostra partita, nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento. Rimaniamo sul fatto che lo scudetto non è un obbligo, ma se siamo là ci proviamo partita per partita. Juventus? Devono sapere che siamo lì, anche l’Inter non mollerà e alla fine vedremo”.

