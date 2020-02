Le probabili formazioni di Lazio-Inter: Eriksen dal 1′, tornano Young e Candreva

Archiviata la delusione nell’andata di semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, l’Inter è chiamata subito al riscatto nel big match della 24esima giornata in programma domenica sera all’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi.

In palio ci sono 3 punti importantissimi per la lotta scudetto e la sensazione, a due giorni dalla sfida, è che Conte possa lanciare Eriksen in campo dal 1′. Il danese potrebbe partire titolare alle spalle di Lukaku e Lautaro, con Barella e Brozovic in mediana: sulle fasce torneranno con ogni probabilità dall’inizio sia Young che Candreva. Difesa confermata con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti a Padelli.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

INTER (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

