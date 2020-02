Lazio-Inter, le probabili formazioni: torna la LuLa, ancora panchina per Eriksen

Manca sempre meno al fischio d’inizio del big match dell’Olimpico tra Lazio ed Inter, posticipo della 24° giornata di Serie A TIM. Per l’occasione, ci sarà ancora Padelli tra i pali, Handanovic potrebbe tornare per la prossima gara contro la Sampdoria. In difesa per affiancare i soliti De Vrij e Skriniar è ballotaggio Bastoni-Godin, con quest’ultimo in lieve vantaggio. Dopo l’assenza contro il Napoli tornano Ashley Young e Candreva dal primo minuto sulle fasce, mentre a centrocampo al fianco di Brozovic e Barella dovrebbe giocare Vecino, in vantaggio su Eriksen. In attacco si rivede la coppia LuLa, con Lautaro che è tornato dopo la squalifica. Tra le fila dei biancocelesti mancherà il solo Lulic, operatosi in settimana, che sarà sostituito da Jony. In attacco ballottaggio Caicedo-Correa, con l’argentino che dovrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, L. Martinez. All. Conte

