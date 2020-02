Sky – Le probabili formazioni di Lazio-Inter: Vecino e Caicedo più di Eriksen e Correa

Secondo quanto riportato da Sky Sport Christian Eriksen va verso un’altra panchina in vista del big match della 24esima giornata di Serie A: il fantasista danese dovrebbe partire dalla panchina con Conte che dovrebbe puntare ancora una volta su Matias Vecino dal 1′.

E’ l’unico grande dubbio di formazione in casa Inter, visto che non dovrebbero esserci altri ballottaggi in mezzo al campo. Lukaku e Lautaro in avanti, con Barella e Brozovic in mediana: sulle fasce torneranno con ogni probabilità dall’inizio sia Young che Candreva. Difesa confermata con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti a Padelli.

Inzaghi ritrova Milinkovic-Savic dal primo minuto, in casa Lazio il grande dubbio di formazione è legato al partner d’attacco di Immobile: al momento Caicedo è in vantaggio su Correa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

INTER (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!