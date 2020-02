Lazio-Inter, Ruben Sosa: “L’Inter la squadra più forte in cui abbia mai giocato”. Sul match di stasera…

Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio di Lazio-Inter, gara importantissima in ottica scudetto che mette di fronte due squadre che in classifica distano di un solo punto l’una dall’altra. Intervistato in esclusiva da cittaceleste.it, uno dei tanti ex di turno, Ruben Sosa, ha parlato della gara dell’Olimpico. Ecco le sue parole: “Sarà una partita bellissima, una partita da scudetto. Chi vince si avvicina al tricolore. Credo che l’Inter abbia un pochettino in più della Lazio, forse solo a livello di rosa. Ma la Lazio sta facendo qualcosa di unico. Aveva già iniziato benissimo, ma non trovava la porta. Adesso sta facendo vedere un bel gioco. Sono legato ad entrambe le squadre, per questo non tiferò. Voglio che vinca semplicemente il migliore e che sia un bello spettacolo.”

LOTTA SCUDETTO – “Questo è il momento giusto per la Lazio per cercare di vincere lo scudetto. Ha tutto: ha un ottimo allenatore, ha un’ottima squadra, ha un capitano fortissimo, ha Immobile. Ci deve provare.”

RICORDO PIU’ BELLO CON L’INTER – “Con l’Inter ho vinto la Coppa Uefa, un trofeo importantissimo per i tifosi. Io ho passato 3 anni fantastici in nerazzurro. E’ stata la squadra più forte in cui abbia giocato, forse la più importante della mia carriera avendo vinto anche la Coppa Uefa.”

