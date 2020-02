Verso Lazio-Inter: numeri, statistiche e curiosità sui precedenti tra le due squadre

Archiviata a malincuore la sconfitta nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Napoli, per l’Inter è già il momento di tornare a pensare al campionato. Domenica sera infatti all’Olimpico si giocherà l’attesissima partita tra i nerazzurri e la Lazio, decisa più che mai a tentare il sorpasso dopo la doppia vittoria di fine anno contro la Juve e a lanciare un forte segnale per riconfermare le proprie ambizioni scudetto. In attesa del fischio d’inizio riportiamo alcune statistiche e curiosità sui precedenti tra le due squadre, raccolte dall’Inter e pubblicate in una nota ufficiale sul sito del club:

Sono 153 i precedenti in Serie A tra Inter e Lazio: i nerazzurri conducono il bilancio con 64 successi (244 gol fatti, 169 subiti), contro i 36 dei biancocelesti; completano 53 pareggi.

Per la prima volta nella storia della Serie A si affrontano alla 24ª giornata due squadre che contano insieme 107 punti in classifica (54 Inter, 53 Lazio): il precedente record a questo punto della stagione era 106 in Napoli-Lazio del 2017/18.

Nelle ultime 23 sfide tra Inter e Lazio nel massimo campionato ci sono stati appena due pareggi: nel parziale 13 successi nerazzurri e otto biancocelesti.

L’Inter ha perso soltanto una delle ultime sette sfide di Serie A contro la Lazio (5V, 1N), parziale in cui ha tenuto ben quattro volte la porta inviolata.

La Lazio ha perso le ultime tre partite interne di Serie A contro l’Inter, è la striscia aperta più lunga di sconfitte casalinghe per i biancocelesti nel massimo campionato contro una singola avversaria.

La Lazio è andata a segno in otto delle ultime nove gare casalinghe di campionato contro l’Inter, senza riuscire però a trovare la via del gol in quella più recente, nell’ottobre 2018.

L’Inter ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di Serie A giocate all’Olimpico (1N), tra Lazio e Roma, lo stesso numero di successi ottenuto nelle precedenti 18 gare in questo stadio.

