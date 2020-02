Lazio-Inter, Vecino (Inter TV): “Sapevamo di dover giocare tre gare ad alta intensità. Ora testa al Ludogorets”

Nerazzurri sconfitti all’Olimpico contro una Lazio protagonista soprattutto nel secondo tempo. Un rigore di Immobile ed il colpo vincente di Milinkovic-Savic condannano l’Inter di Antonio Conte nonostante il vantaggio di Ashley Young nel primo tempo.

Ai microfoni di Inter TV, Matias Vecino ha analizzato dal suo punto di vista la gara in casa dei biancocelesti. “Sapevamo che erano tre partite ad alta intensità. Pensiamo a recuperare perché giovedì ci sarà un’altra partita. Ludogorets? Non abbiamo ancora visto nulla: sappiamo che sarà una gara difficile perché i nostri avversari vorranno far bene davanti al proprio pubblico ma andremo lì con la voglia di portare a casa la vittoria”. Queste le parole dell’uruguaiano rilasciate alla tv interista.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!