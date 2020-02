Lazio-Inter, Young (Sky): “Speriamo ancora nello scudetto. Eriksen? La qualità non si discute”

Due incertezze di Padelli condannano un’Inter che, al di là degli alibi legati al portiere, esce a testa bassa dopo una partita in cui non ha rispettato le attese di alta classifica. La Lazio ha il merito di non smarrirsi anche dopo lo svantaggio ed approfittare della bravura dei propri singoli per rimontare i nerazzurri, sfruttando anche qualche episodio girato particolarmente in un momento magico per la squadra biancoceleste in questa stagione.

Ai microfoni di Sky Sport, nel post-partita ha parlato Ashley Young, il migliore in campo questa sera per quanto riguarda i nerazzurri. Le sue parole: “Mi dispiace aver perso una partita che era stata molto combattuta, ma speriamo ancora di vincere il titolo. Eriksen? E’ un calciatore fantastico che arriva in una squadra forte. Si deve chiaramente ambientare, ma il suo valore non è in discussione”.

