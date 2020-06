Lazio, Lotito crede allo scudetto e parla allo spogliatoio: “Bisogna vincere!”

Dopo aver lottato in prima linea per lunghi mesi per la ripresa del campionato, adesso Claudio Lotito non si nasconde più e pensa esclusivamente al sogno scudetto con la sua Lazio. Il margine con la Juventus si è allungato a 4 punti dopo il successo di bianconeri a Bologna, ma questa sera potrebbe immediatamente tornare a -1 nel caso in cui i biancocelesti dovessero espugnare lo stadio dell’Atalanta ottenendo una vittoria.

In caso contrario, invece, – aspettando l’esito dell’incontro delle 19.30 tra Inter e Sassuolo – la Lazio potrebbe rischiare di essere pericolosamente avvicinata da Antonio Conte e dai suoi uomini, che dopo il successo con la Sampdoria hanno ricominciato a credere alla rincorsa scudetto. Nel frattempo, stando a quanto riportato dalla versione online del Corriere dello Sport, il numero uno del club biancoceleste Lotito avrebbe tenuto un discorso motivazionale alla squadra e a tutto lo staff, facendo filtrare il seguente messaggio: “Bisogna vincere!”.

