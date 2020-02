Verso Lazio-Inter, rifinitura per Inzaghi: i dubbi del tecnico biancoceleste. Un cambio obbligato sulla fascia

Allenamento di rifinitura per la Lazio oggi a Formello in vista della sfida contro l’Inter di domani sera all’Olimpico alle 20:45. Diversi dubbi per il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi: Marusic o Lazzari sulla destra a centrocampo ed uno fra Correa e Caicedo in attacco al fianco di Immobile. Sulla sinistra agirà invece Jony al posto dell’infortunato Lulic. In difesa invece fra Patric e Luiz Felipe, Inzaghi sembra propenso a dare spazio allo spagnolo. Tante nodi, dunque, da sciogliere in vista della sfida scudetto di domani.

La Lazio – al netto dei ballottaggi – dovrebbe comunque scendere così in campo con un 3-5-2: Strakosha in porta, Patric, Acerbi e Radu a comporre il trio difensivo. A centrocampo – da destra a sinistra – prenderanno posto Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Jony. Infine, tandem offensivo affidato alla coppia Correa-Immobile. Una squadra che fino ad oggi ha sorpreso proprio per la grande possibilità di cambiare soluzioni, moduli e giocatori e che ha portato ad un filotto di 11 vittorie consecutive. Una grande sfida, quella con l’Inter, tutta da vivere. Lo riporta laziochannel.it.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!