Le formazioni UFFICIALI di Inter-Milan: c’è Padelli in porta, Eriksen in panchina!

Sono arrivate pochi secondi fa le formazioni ufficiali di Inter-Milan, Derby di Milano che inizierà tra circa un’ora allo stadio San Siro. Sciolti quindi gli ultimi dubbi di Pioli e, soprattutto, di Conte, che sceglie Sanchez dal primo minuto ed accantona l’inedito 3-5-1-1. In porta, come previsto, giocherà Padelli. Nel Milan Ibrahimovic regolarmente in campo, dietro c’è Kjaer al fianco di Romagnoli. Pioli col 4-4-1-1.

Derby Inter-Milan, le formazioni ufficiali

Ecco qui le formazioni ufficiali del derby Inter-Milan.

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lukaku.

A disposizione: Handanovic, Stankovic, Moses, Sensi, Ranocchia, Asamoah, Borja Valero, Eriksen, Esposito, Agoumé, D’Ambrosio, Biraghi.

Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Bonaventura, Leao, Biglia, Musacchio, Paquetà, Gabbia, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini.

