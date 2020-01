Le pagelle di Sanchez: ”Sbaglia tutto, mangiato dai giocatori della Fiorentina”. Ma spicca un 6,5 a sorpresa!

Era uno dei più attesi in casa Inter dopo Erisken, ma Alexis Sanchez non ha sfruttato al meglio l’occasione concessa da Conte in Coppa Italia contro la Fiorentina. Va detto che il cileno è stato schierato nella posizione inusuale da trequartista alle spalle di Lautaro e Lukaku ma l’ex Manchester United è sembrato fuori forma, perdendo diversi palloni sanguinosi sulla trequarti. Prestazione negativa sottolineata anche dai quotidiani sportivi, fatta eccezione per il Corriere dello Sport che sorprendentemente lo premia con un 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – ”Rientro due volte sorprendente da titolare, poi l’infortunio e da trequartista. Si propone bene con un colpo di testa, dialoga e sfiora il gol”.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 – ”Fuori ruolo, fuori partita, fuori ritmo, fuori tutto. Sbaglia praticamente tutto, lento nelle giocate, mangiato dai centrocampisti della Fiorentina”.

TUTTOSPORT 5 – ”Nel primo tempo dargli il pallone è il modo più facile per consegnarlo agli avversari. Lievita nella ripresa, ma solo di poco. Il tridente è un esperimento non riuscito”.

