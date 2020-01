Lecce-Inter, ammonito Candreva: salterà la prossima con il Cagliari

Non buone notizie in questo primo tempo per l’Inter. Sul punteggio di 0-0, il giallo rimediato al 32′ da Antonio Candreva pesa tantissimo, dal momento che era in diffida e salterà il prossimo match impegnativo contro il Cagliari. Giusta la sanzione di Giacomelli nei confronti dell’esterno nerazzurro che entra in maniera scomposta su Giulio Donati e lo stende dopo un colpo al viso.

In attesa degli sviluppi di mercato, con Valentino Lazaro in uscita in prestito verso la Premier League, in entrata potrebbe essere Moses l’uomo giusto per la corsia di destra dell’Inter. Ma, con Danilo D’Ambrosio in infermeria e l’austriaco sul mercato, per la prossima gara di campionato potrebbe già arrivare il momento del nuovo acquisto Ashley Young sebbene i pochi allenamenti nelle gambe.



