Lecce-Inter, Bastoni (Inter TV): “Il gol è stata una grande emozione. Oggi male a livello di gioco”

Non è stato un inizio di girone di ritorno positivo per l’Inter: il Lecce si difende bene ed i nerazzurri non vanno oltre 1-1. La nota positiva è sicuramente il primo gol in maglia interista di Alessandro Bastoni, entrato pochi minuti prima al posto di Godin. Proprio il giovane centrale ha commentato così il match ai microfoni di Inter TV. Ecco le sue parole.

Partita – “Siamo venuti a Lecce sapendo che era difficile. Abbiamo fatto fatica ad imporre il nostro gioco che ci contraddistingue e ci dispiace aver lasciato punti per strada”.

Difficoltà – “Sicuramente c’erano spazi che facevamo fatica a coprire. Abbiamo fatto tutto bene, peccato per il gol preso e i due punti che lasciamo qui. Emozione incredibile il gol, però la cosa importante sono sempre i tre punti: non sono arrivati e dobbiamo lavorare. Cagliari? Sappiamo che non sarà lo stesso della coppa, verranno con un atteggiamento completamente diverso. Speriamo di vincere”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!