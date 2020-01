Lecce-Inter, Biraghi (Sky): “Bisogna indirizzare subito il match nel verso giusto. Non è facile in questo stadio”

Nel pre-partita della gara contro il Lecce, il calciatore dell’Inter, Cristiano Biraghi ha parlato a Sky. Ecco le sue parole sulla prima giornata del girone di ritorno e il momento dei nerazzurri con Antonio Conte alla guida. Ecco le sue parole: “Dobbiamo essere una squadra aggressiva, dobbiamo subito indirizzare il match a favore nostro e dimostrare dal primo minuto le nostre qualità. Non è facile venire in questi stadi dove basta poco per accendere la partita, dovremo affrontarla con l’approccio giusto”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!