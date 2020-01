Lecce-Inter, Brozovic esce dal ‘Via del Mare’ in stampelle: sarà sottoposto a degli accertamenti nelle prossime ore

Marcelo Brozovic che esce dallo stadio in stampelle è la diapositiva finale che ci regala questo Lecce–Inter, un 1-1 che scontenta gli interisti e accontenta – al massimo – i leccesi: in più, appunto, c’è la diapositiva, c’è il guaio di Brozovic, immagini che contribuiscono a rendere amaro il bilancio della serata interista, Juventus–Parma permettendo. Questo nonostante gli scongiuri di Conte (“Ogni volta spero sempre di non avere defezioni e che nessuno si faccia male”, parole sue dopo Inter-Atalanta) e in attesa che il mercato faccia il suo.

In ogni caso, adesso, c’è il problema Brozovic, di cui bisogna ancora capire tutto: l’entità, la gravità, l’eventuale periodo di degenza. Il giocatore – si apprende – nelle prossime ore sarà sottoposto agli accertamenti di rito per stabilire una diagnosi al problema fisico avvertito dopo un contrasto con Deiola, nel finale della partita di questo pomeriggio contro il Lecce. Dopodiché, sarà compito dell’Inter arrangiarsi nei limiti del possibile, come fatto sin qui: Conte – che oggi per la quinta volta in stagione ha potuto schierare Sensi-Brozovic-Barella a centrocampo – cercherà una soluzione. E intanto chiederà alla dirigenza un’accelerata. Perché, in tempi di carestia, serve anzitutto questo.

