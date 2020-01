Lecce-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte: il programma

In un periodo in cui il mercato sembra aver risucchiato qualsiasi altro tema in casa Inter e non solo, ecco che nel frattempo i nerazzurri tornano in campionato dopo il successo straripante di Coppa Italia per 4-1 sul Cagliari. La formazione di Antonio Conte, che nell’ultimo turno in Serie A è stata fermata sull’1-1 dall’Atalanta, ha intenzione di riprendere la marcia verso i tre punti e far sentire ancora una volta con il fiato sul collo della Juventus.

La sfida, in programma domenica alle 15.00, impegnerà i nerazzurri contro il Lecce in trasferta al Via del Mare. Così – per rispondere alle curiosità dei tanti giornalisti – Antonio Conte come da tradizione alla vigilia della gara si presenterà in conferenza stampa a partire dalle 13.45 di sabato 18 gennaio. L’incontro con i giornalisti avverrà come di consueto presso la sala stampa del Centro Sportivo Suning. Sarà, tra l’altro, il primo match del girone di ritorno: all’andata vinse l’Inter a San Siro per 4-0.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!