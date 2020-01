Lecce-Inter, Conte (Inter TV): “Quando molliamo poi facciamo fatica: senza intensità non si vince”

Una partita negativa quella appena conclusa al Via del Mare di Lecce: l’Inter impatta contro la squadra di Liverani e dunque arriva il secondo pareggio consecutivo in campionato. La formazione di Antonio Conte è apparsa spenta e non va oltre l’1-1. Al termine del match, il tecnico nerazzurro ha parlato così a fine partita ai microfoni di Inter TV.

PARTITA – “Le occasioni per fare gol e vincere le abbiamo avute. Eravamo stati bravi a sbloccare una partita difficile, poi il Lecce ha pareggiato su un gol su cui potevamo fare di più. Dobbiamo andare sempre al massimo e quando rallentiamo o con diversi elementi abbassiamo la velocità non riusciamo poi a conquistare i tre punti e questo non possiamo permettercelo”

INTENSITA’ – “Noi non possiamo abbassare il livello di nulla, dobbiamo tenerlo alto sia in possesso che nelle fasi di non possesso. Quando molliamo qualcosa poi facciamo fatica: nel girone d’andata in ogni partita abbiamo dato tutto, siamo stati attenti ai dettagli e determinati in ogni partita. Fa parte della crescita e dobbiamo capire che partite così devono essere vinte. Sono tutti step: a velocità di crociera non riusciamo a vincere. Deve essere di insegnamento per poter migliorare”



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!