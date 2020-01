Lecce-Inter, Conte (Sky): “Oggi qualcuno era sottotono. Senza dare il massimo, siamo una squadra normale”

Dopo il pareggio dello scorso turno contro l’Atalanta, anche al Via del Mare contro il Lecce di Liverani l’Inter di Antonio Conte non va oltre il pareggio. Una partita sicuramente giocata al di sotto degli standard per i nerazzurri che dopo esser passati in vantaggio grazie alla prima rete interista di Alessandro Bastoni vengono immediatamente raggiunti dal pareggio di Mancosu. In attesa dell’esito dell’incontro tra Juventus e Parma di questa sera, certamente la classifica dell’Inter non è più delle migliori in questo momento. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita, ecco come ha analizzato il match Antonio Conte.

LA PARTITA – “Il risultato finale nasce dal fatto che siamo una squadra che deve andare a 200 all’ora, quando qualcuno è sottotono non ce lo possiamo permettere. Si abbassa il livello della squadra e pareggi una partita in cui dalle statistiche avresti dovuto fare i tre punti”.

FUORI FORMA – “Può capitare, resta il fatto che non siamo una squadra che andando a una velocità media riusciamo a portare a casa la vittoria. Dobbiamo andare sempre al massimo, abbiamo fatto così nel girone di andata. Quando non andiamo al massimo dei giri siamo una squadra normale”.

GLI AVVERSARI – “Oggi il Lecce ha cambiato sistema di gioco, ha fatto un 5-3-2 ed erano molto bassi. E’ inevitabile che diventa difficile quando trovi squadra così basse e attenti alla fase difensiva. Ci siamo riusciti all’inizio, ma siamo stati imprecisi in fase realizzativa. Non è semplice quando si confrontano due moduli all’apparenza simili, dovevamo essere più determinati a fare gol”.

PERCORSO FUTURO – “Inevitabile che non possiamo permetterci più di un calciatore sottotono. Siamo stati bravi nella prima parte del campionato ad andare al massimo, poi capitano delle partite così. Se andiamo a velocità di crociera non abbiamo né la qualità né la velocità per portare a casa la vittoria”.

MERCATO – “Il mese del mercato è difficile per gestire la situazione, lo dicono tutti. Ma sono stato chiaro, quando dico una cosa viene strumentalizzata. Io son contento di questi giocatori, c’è la società che fa delle valutazioni. Noi dobbiamo lavorare per mantenere una media punti importante. Calciatori in arrivo? Non mi va di entrare nel discorso del mercato, ci sono entrato l’ultima volta. Siccome qualcuno strumentalizza, c’è la società che deve fare delle scelte. Ci son loro, io faccio l’allenatore e devo cercare di tirare fuori il meglio dai miei ragazzi”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!