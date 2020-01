Graziani avverte l’Inter: “Attenti alla trappola Lecce. Lukaku-Lautaro straordinari!

Mancano poco più di mezz’ora al calcio d’inizio di Lecce-Inter, gara valida per la 20° giornata di Serie A TIM. Dopo aver perso la testa della classifica dopo il pareggio a San Siro contro l’Atalanta, gli uomini di Conte non possono permettersi un altro passo falso per non perdere ulteriore terreno dalla Juventus capolista. La gara però non deve essere sottovalutata dai nerazzurri, come evidenziato anche dall’ex allenatore Francesco Graziani, che intervenuto ai microfoni di Sportmediaset ha così parlato del match: “La partita con il Lecce sembra la classica partita facile, invece queste gare riservano sempre trappole. L’Inter ha una risorsa davanti straordinaria: quando Lukaku e Lautaro sono in moto, può succedere di tutto Conte si affiderà a loro e alle loro qualità per vincere la partita.”



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!