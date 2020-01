Lecce-Inter, le formazioni ufficiali: Sensi e Barella per Conte, Babacar per Liverani

Dopo un girone d’andata ricco di applausi, per l’Inter è giunto il tempo di fare i conti con il ritorno. Parte dal Via del Mare di Lecce il viaggio dei nerazzurri in campionato, il tutto dopo il successo sul Napoli al giro di boa e al passaggio del turno in Coppa Italia, ai danni del Cagliari. Dopo il 4-0 al debutto in campionato da allenatore interista, Antonio Conte torna nel suo Salento e lo fa da secondo in classifica, in attesa dei colpi grossi in arrivo dal mercato e con la speranza di riassorbire il distacco con la vetta bianconera.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Inter

LECCE (3-4-1-2): 21 Gabriel; 13 Rossettini, 6 Lucioni, 39 Dell’Orco; 29 Rispoli, 14 Deiola, 4 Petriccione, 7 Donati; 8 Mancosu; 30 Babacar, 9 Lapadula.

A disposizione: 22 Vigorito, 97 Chironi, 2 Ricciardi, 3 Vera, 10 Falco, 16 Meccariello, 25 Gallo, 34 Maselli, 37 Majer, 77 Tachtsidis.

Allenatore: Fabio Liverani.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 95 Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Giacomelli.

Assistenti: Liberti, Bottegoni.

Quarto Uomo: Marini.

VAR e Assistente VAR: Guida, Fiorito.

