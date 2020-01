Lecce-Inter, le pagelle di Lautaro Martinez: “Insolitamente fumoso, giornataccia per lui”

Lautaro Martinez ci ha sicuramente abituato a ben altro in questa prima parte di stagione. Il numero 10 nerazzurro è risultato essere tra i peggiori della squadra di Conte ieri pomeriggio al Via del Mare contro il Lecce. Una prestazione sottotono, sottolineata anche dalle pagelle dei quotidiani sportivi.

GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 – “Subito una sponda a Lukaku, poi a Brozo. Mezzo voto in più di Big Rom perché si sbatte di più”.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – “Giornataccia. Conclude con grande frequenza dopo buoni scambi con Lukaku, ma i suoi tiri sono “molli” o non fanno male. Appannato“.

TUTTOSPORT 5 – “Insolitamente fumoso, non riesce mai a trovare il guizzo giusto“.

PASSIONEINTER 4,5 – “Completamente fuori dal gioco nei primi 45’, si mette in evidenza solo per l’assist con cui mette in porta Brozovic spalle alla porta. Leggermente meglio nella ripresa, quando si rende più volte pericoloso dalle parti di Rafael. Al minuto 93 spreca malamente il gol del possibile 1-2. Il numero 10 fallisce la sua prima partita stagionale”.

