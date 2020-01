Lecce-Inter, Liverani (Sky): “Pareggio meritato. Conte in 6 mesi ha colmato un gap di 10 anni con la Juve”

Grazie alla sua tattica difensiva è riuscito a inguaiare l’Inter di Conte, che nonostante il vantaggio maturato con Bastoni è stata raggiunta da Mancosu dopo circa cinque minuti. Ai microfoni di Sky, il tecnico dei salentini ha commentato così il match del Via Del Mare.

Partita – “A volte i pronostici non seguono il risultato. Credo che la squadra abbia fatto un’ottima partita, ha subito quello che doveva ma ha anche creato problemi ad una difesa che solitamente concede molto poco. Abbiamo avuto alcune occasioni concedendo il giusto ad una squadra straordinaria e credo che questo risultato premi tanti questa squadra, che in questo periodo era un po’ in difficoltà. Mancandoci 6-7-8 giocatori diventa difficile alzare la competizione in allenamento, problema che poi si rifletteva la domenica”.

Fiducia – “Io ormai sono tre anni che sono qui, e quando questa squadra ha potuto mettere intensità negli allenamenti, con 20-22 giocatori che si giocano il posto da titolare, ha fatto bene. Solo con questa voglia possiamo ottenere buoni risultati. Mercato? Noi abbiamo scelto alcuni profili, poi il mercato ha i suoi tempi. Dal martedì al venerdì ci servono calciatori che diano il doppione nei ruoli, quasi con la stessa competitività”.

Competitività – “Ci sono tipi di giocatori che non hanno bisogno di avere stimoli costanti, mentre altri che ne hanno bisogno. Noi lottiamo per sopravvivere e salvarci, e ciò che posso dare alla squadra è molto di più negli allenamenti che nei 90 minuti della domenica”.

Conte vs Sarri – “Anche su questo ho le idee abbastanza chiare: le rose sono totalmente differenti, anche se l’Inter ha colmato un gap di 10 anni in 6 mesi. L’allenatore ha inciso e sta lì attaccata, mentre la Juventus è avanti nella totalità della rosa”.

