Lecce-Inter, lutto sul braccio per i nerazzurri in memoria di Anastasi

Mancano pochi minuti al calcio d’inizio di Lecce-Inter, gara valida per la 20° giornata di Serie A TIM. In occasione del match dello stadio Via del Mare l’Inter scenderà in campo con una fascia di lutto in memoria di Pietro Anastasi, l’ex attaccante tra le altre di Juventus e Inter, morto all’età di 71 anni lo scorso venerdì dopo una lunga malattia. L’attaccante siciliano nelle due stagioni disputate con la maglia nerazzurra ha segnato 13 reti in 66 presenze.



